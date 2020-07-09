Банду "чёрных риэлторов" задержали в Тверской области

9 Июль 2020 2020-07-09T19:12:24+03:00

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В Тверской области задержали "чёрных риэлторов", оставивших без квартиры пенсионера.

В облаве участвовала тверская и новгородская полиция, бойцы Росгвардии. Силовики задержали четверых мошенников, жителей Твери и Торжокского района от 37 до 59 лет. Трое из них уже неоднократно попадали в поле зрение полицейских.

По информации регионального Управления МВД, "чёрные риэлторы" не погнушались обмануть пенсионера 1940 года рождения. Они предложили пожилому мужчине помощь в продаже квартиры и покупке нового жилья. Оформив под руководством мошенников сделку по продаже квартиры на два миллиона рублей, пенсионер ни денег, ни своих "помощников" больше не увидел.

Все фигуратны этого дела сейчас задержаны. В их квартирах нашли документы, подтверждающие мошеннические действия.

"Чёрным риэлторам" грозит до 10 лет тюрьмы. Такова максимальная санкция уголовной статьи (ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

ИСТОЧНИК KP.RU