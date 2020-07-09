2020-07-09T18:57:13+03:00
Происшествия

В Тверской области осудили за взятку высокопоставленного полицейского и его бывшего подчиненного

На девять лет они отправятся в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области осудили за взятку бывших полицейских Фото: архив "КП"В Тверской области осудили за взятку бывших полицейских Фото: архив "КП"
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В Тверской области суд вынес приговор по делу в отношении заместителя начальника МО МВД России "Удомельский" - начальника полиции и бывшего старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД. Их признали виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Расследование вел отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным региональным УФСБ России.

- Следствием и судом установлено, что в период с 14 июня по 11 октября 2018 года заместитель начальника МО МВД России «Удомельский» - начальник полиции, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим подчиненным - старшим оперуполномоченным группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД, лично получили от физического лица взятку в общей сумме 1 миллион 900 тысяч рублей за общее покровительство его деятельности, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Приговором суда сотруднику полиции назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Бывшему сотруднику назначено наказание в виде 9 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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