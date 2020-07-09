2020-07-09T18:41:33+03:00
Общество

Экипажи вертолетов авиации МЧС Тверской области отработали тренировочные полёты

За два дня пилоты выполнили порядка 60 заходов в дневное и ночное время
Ольга ТРОФИМОВА
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Экипажи санавиации отработали дневыне и ночные полеты Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиЭкипажи санавиации отработали дневыне и ночные полеты Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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На территории аэродрома "Змеево" в Калининском районе Тверской области прошли учебно-тренировочные полеты летчиков Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

За два дня пилоты выполнили порядка 60 заходов в дневное и ночное время: отрабатывали упражнения по взлету и посадке вертолета и пролет по маршруту. Летчики выполняли полет не визуально, а по приборам и заданным инструктором значениям.

- Целью тренировки стала подготовка летного состава экипажей вертолетов "МИ-8" и "Ка-32А11ВС" для повышения квалификационных разрядов, подтверждение навыков техники пилотирования с заходом на посадку с применением посадочных систем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

По окончанию полетов с участниками тренировки инструкторами был проведен тщательный разбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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