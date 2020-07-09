Тверская область в ЦФО показала самый мощный рост доходов в бюджете

9 Июль 2020 2020-07-09T18:18:16+03:00

Рейтинг составлен по итогам пяти месяцев с начала года

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Telegram-канал «Пул69» со ссылкой на исследование экспертов РИА Рейтинг сообщает, что наш регион занял первое место в ЦФО и девятое в целом по России по темпам роста налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете.

Рейтинг учитывает данные за январь – май 2020 года.

По итогам первых пяти месяцев текущего года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Тверской области выросли на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В целом в бюджет за январь-май поступило 26,2 млрд рублей. По этому показателю наш регион является единственным представителем ЦФО в топ-10 субъектов РФ.

Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в эпоху пандемии важно сохранить стабильность финансово-бюджетной системы региона, обеспечить реализацию всех поставленных задач, в том числе по соцобязательствам и нацпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU