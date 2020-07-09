Из центра Твери уберут бесхозные автомобили

9 Июль 2020 2020-07-09T18:16:16+03:00

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В Твери сразу три бесхозных автомобиля могут отправиться в утиль. Транспортные средства с призаками бесхозяйности выявила администрация города.

Владельцев автомобилей "Сеат", раположенных около дома №16 по Садовому переулку и около дома №57 по улице Желябова, а также автомобиля "Газель", припаркованного около дома №1 по Садовому переулку, просят принять меры и убрать транспортные средства.

На исполнение постановления отводится 30 календарных дней. Если в указанные сроки автомобили не будут эвакуированы, их уберут на спецстоянку за счет администрации, но расходы собственникам придется возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU