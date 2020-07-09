Летчики показали ночную Тверь из кабины Ан-26
Экипажи провели тренировочные ночные полеты
Вид из кабины Ан-26 Фото: Минобороны России (скрин видео)
Изменить размер текста:
Экипажи самолетов Ан-26 военно-транспортной авиации прибыли на аэродром Мигалово в Тверской области для выполнения обязательных элементов боевой подготовки - учебно-тренировочных полетов.
- Летчики выполнили взлеты и посадки, полеты по маршруту и по приборам в ночное время, - сообщает Минобороны России.
Посадке в темное время суток уделялось особое внимание. Видео полетов с видом ночной Твери из кабины Ан-26 появилось в соцсети.
Ночные полеты Ан-26 в Тверской области.Автор: Миноброны России
ИСТОЧНИК KP.RU