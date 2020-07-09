В Твери от борщевика расчистили берег Волги у Восточного моста

9 Июль 2020 2020-07-09T17:28:12+03:00

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9 июля в Твери начали работы по ликвидации борщевика Сосновского на территории у Восточного моста. Расчистить от сорняка планируют 10 тысяч кв. метров вдоль берега Волги.

Работы проводит МБУ "Зеленстрой". В прошлом году борщевик был уничтожен на площади в 100 кв. метров - в "Южном", Сахарово, Затверечье, у Парка Победы, посёлке Вагонников, деревне Старая Константиновка. В этом году обработать планируют в два раза больше.

– Мы повторно работаем на всех площадях прошлого года, кроме того, планируем обработать ещё 100 тысяч квадратных метров новых участков, - уточнил инженер зелёного строительства МБУ "Зеленстрой" Вадим Колобков. – Это в первую очередь новые объекты в "Южном", у Восточного моста, в Литвинках, на Соминке и в других районах. На данный момент у нас уже обработано 78 тысяч квадратных метров территорий, до конца сезона планируем сделать 200 тысяч.

Повторную обработку расчищенных от борщевика участков проведут через два-три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU