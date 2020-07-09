В Твери родители заперли 7-летнюю девочку на балконе и ушли из дома
В Твери родители оставили 7-летнюю девочку запертой на балконе пятого этажа дома №3 по улице Вагжанова. ЧП произошло днём 9 июля.
О ситуации рассказал известный тверской блогер Игорь Марченкофф.
-Во дворе на балконе 5 этажа плачет запертый там ребенок уже минут 50, - сообщил он на своей страничке в соцсети. - Приехала полиция, ждём МЧС.
Оказалось, ребёнок дома совсем один.
- Девочка была заперта на балконе, больше никого дома не было. Родителей мы сейчас устанавливаем. Ребёнка совместно с МЧС сняли с балкона, сейчас девочка находится в больнице, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.
С девочкой всё в порядке, в больницу её поместили так как местонахождение родителей пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU