В Твери родители заперли 7-летнюю девочку на балконе и ушли из дома

9 Июль 2020 2020-07-09T17:33:33+03:00

Девочка будет находиться в больнице, пока полиция не найдёт родителей

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В Твери родители оставили 7-летнюю девочку запертой на балконе пятого этажа дома №3 по улице Вагжанова. ЧП произошло днём 9 июля.

О ситуации рассказал известный тверской блогер Игорь Марченкофф.

-Во дворе на балконе 5 этажа плачет запертый там ребенок уже минут 50, - сообщил он на своей страничке в соцсети. - Приехала полиция, ждём МЧС.

Оказалось, ребёнок дома совсем один.

- Девочка была заперта на балконе, больше никого дома не было. Родителей мы сейчас устанавливаем. Ребёнка совместно с МЧС сняли с балкона, сейчас девочка находится в больнице, - сообщили "КП"-Тверь" в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

С девочкой всё в порядке, в больницу её поместили так как местонахождение родителей пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU