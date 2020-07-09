2020-07-09T17:22:58+03:00
Общество

В Твери в центр соцподдержки выстроилась очередь за детскими пособиями

Люди пришли узнать, почему им долго не переводят положенные деньги
Александр ЖМУЛИН
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Очередь растянулась по тротуару от дверей центра соцподдержки. Фото: Любовь Дроздова/vk.comОчередь растянулась по тротуару от дверей центра соцподдержки. Фото: Любовь Дроздова/vk.com
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Сегодня днем в тверской центр социальной поддержки населения на улице Склизкова образовалась огромная очередь. От дверей центра она растянулась по тротуару на метров 20, а то и больше.

Несмотря на то, что коронавирус еще никто не отменял, большинство людей в очереди о мерах предосторожности забыли.

Как следует из сообщений граждан в соцсетях, большая часть людей пришла узнать, почему им задерживают выдачу положенных государственных пособий на детей от 3 до 7 лет.

Так, одна из женщин, которая пришла прояснить ситуацию, сообщила, что она подала завку на получение пособия через портал госуслуг еще 25 мая, но с тех пор - ни ответа, ни привета.

- Там высчитывают, кому выплата положена, а кому нет. Короче, долгое это дело, как оказалось. Кто-то уже получил, а кто-то нет. И вот не получивших, как видите, больше. Дозвониться нереально абсолютно, а приёмный день только в четверг. Вот отсюда и такое веселье с очередями, - сама же пояснила эта жительница Твери.

Насчет "дозвониться нереально" "КП"-Тверь" проверила. Действительно, дозвониться до центра и взять комментарий у его директора, замдиректора или кого-то из специалистов, пока так и не удалось. Либо не берут трубку, либо как будто занято.

Люди ждут своей очереди выяснить, что с пособиями. Фото: Любовь Дроздова/vk.com

Люди ждут своей очереди выяснить, что с пособиями. Фото: Любовь Дроздова/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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