Обстоятельства ЧП в Вышнем Волочке Тверской области устанавливают следователи

9 Июль 2020 2020-07-09T16:52:29+03:00

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение

Изменить размер текста: A A

На месте ЧП в Вышнем Волочке Тверской области следователи Следственного комитета осматривают квартиру, в которой, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.

Погибла 32-летняя женщина. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ведомства. По факту гибели женщины Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

- В настоящее время руководитель следственного отдела и следователи СКР совместно с представителями правоохранительных органов работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

На месте ЧП в Вышнем Волочке Тверской области работают следователи .Автор: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU