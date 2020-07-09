2020-07-09T16:52:29+03:00
Происшествия

Обстоятельства ЧП в Вышнем Волочке Тверской области устанавливают следователи

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи устанавливают обстоятельства ЧПСледователи устанавливают обстоятельства ЧПФото: Евгения ГУСЕВА
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На месте ЧП в Вышнем Волочке Тверской области следователи Следственного комитета осматривают квартиру, в которой, по предварительным данным, произошел хлопок бытового газа.

Погибла 32-летняя женщина. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ведомства. По факту гибели женщины Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Ранее МЧС сообщало о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

- В настоящее время руководитель следственного отдела и следователи СКР совместно с представителями правоохранительных органов работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщает пресс-служба регионального СКР.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

На месте ЧП в Вышнем Волочке Тверской области работают следователи .Автор: СУ СК РФ по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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