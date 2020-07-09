При хлопке газа в Вышнем Волочке Тверской области погибла женщина

9 Июль 2020 2020-07-09T16:49:41+03:00

На месте работают спасатели, полиция и следователи

Изменить размер текста: A A

Сообщение о ЧП в доме №45/46 по улице 9 января в Вышнем Волочке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 14:22 дня 9 июля.

На место были направлены пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было установлено, что происходит возгорание на первом этаже пятиэтажного дома.

- В 14:35 было ликвидировано открытое горение на площади 5 кв.метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

На месте работали 10 человек и три единицы техники. По информации регионального СКР, в квартире произошел хлопок бытового газа, в результате ЧП погибла женщина.

Организовано проведение доследственной проверки.

ЧП в Вышнем Волочке Тверской области.Автор: vk.com/"Вышний Волочек"

ИСТОЧНИК KP.RU