2020-07-09T17:13:04+03:00
Недвижимость

В Твери выполнили больше 80% запланированных работ по ремонту теплосетей

Об этом сообщает областное правительство
Александр ЖМУЛИН
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В регионе план по ремонту теплосетей выполнен почти на 40%. Фото: ПТОВ регионе план по ремонту теплосетей выполнен почти на 40%. Фото: ПТО
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Напомним, что губернатор Игорь Руденя в мае этого года поставил задачу подготовить объекты ЖКХ к отопительному сезону строго до 15 сентября. При этом глава региона подчеркнул, что перенос сроков начала гидравлических испытаний в связи с коронавирусом с середины мая на 1 июня, не должен сказаться на гражданах.

Коммунальные службы и подрядные организации, закатав рукава, выполняют наказ губернатора. И результаты есть.

Так, по информации областного правительства, в Твери ремонт теплосетей выполнен уже на 81%. В целом по региону цифры скромнее - работы по капремонту тепловых сетей завершены на 39%. План по ремонту котельного оборудования на 2020 год выполнен на 31%, проведение экспертиз промышленной безопасности – на 22%, проведение гидравлических испытаний теплосетей – на 54%.

В этом году на модернизацию и капитальный ремонт теплосетей и котельных в муниципалитетах направлено 435 млн рублей из областного бюджета. Работы планируется выполнить на 27 объектах в 17 муниципальных образованиях.

По Адресной инвестиционной программе в регионе в этом году должны построить семь объектов теплоэнергетического комплекса в Бологовском, Спировском, Рамешковском и Кимрском районах, ЗАТО Озерном и Нелидовском городском округе. Из регионального бюджета на эти цели выделено свыше 317 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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