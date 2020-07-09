Житель Тверской области изрезал ножом надувную лодку и колеса на автомобиле знакомого

9 Июль 2020 2020-07-09T18:26:57+03:00

Мужчина изрезал надувную лодку и колеса на автомобиле Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В полицию с заявлением обратился 39-летний житель Западной Двины. Мужчина пояснил, что ночью на берегу озера Боровно в Жарковском районе, в ходе конфликта, неизвестный повредил его имущество.

В ходе разбирательства стражи правопорядка выяснили, что конфликт произошел в компании малознакомых людей. В ходе распития спирных напитков 55-летний мужчина, из личных неприязненных отношений, ножом порезал надувную лодку и четыре колеса на автомобиле потерпевшего и разбил лобовое стекло.

Фигуранта задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU