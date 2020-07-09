В Тверской области восьмилетняя девочка оказалась в реанимации после укуса змеи
В Тверской области участились жалобы жителей на укусы змей. За последние несколько дней в медучреждения были доставлены сразу пять детей, пострадавших от гадюк.
Маленьких пациентов в Детскую областную клиническую больницу привезли из Западной Двины, Конаково, Редкино, ЗАТО Озёрный, Весьегонска. Об этом сообщает в соцсети группа "Родная земля Рамешки".
Одной из пациенток - восьмилетней девочке из Весьегонска - потребовалась неотложная помощь. Сейчас пострадавшая находится в реанимационном отделении ДОКБ. По словам врачей, угрозы жизни пациентки нет. Ей оказывается необходимая помощь.
Другого ребенка змея укусила в воде во время купания.
- Будьте внимательны, ходите там, где скошена трава, чтобы змей было видно. Никогда змеи у нас не кусали в воде, но у нас был ребёнок, которого укусила в речке змея. Поэтому будьте внимательны даже на водоёмах, - предостерегает жителей заведующий отделением реанимации № 2 ДОКБ Борис Капитонов.
И помните, что при укусах змей необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
ИСТОЧНИК KP.RU