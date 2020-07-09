9 Июль 2020 2020-07-09T15:52:44+03:00

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Тверской области Фото: Василий ХОДАРЕВ

За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы

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Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Твери на территории областной столицы был задержан находившийся в федеральном розыске 50-летний житель Тверской области.

Мужчина уклонялся от отбывания наказания за совершенную ранее кражу и разыскивался тверскими полицейскими.

В настоящее время разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания, о его задержании сообщено инициатору розыска. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU