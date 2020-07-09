Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Тверской области
За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы
Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Тверской областиФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Твери на территории областной столицы был задержан находившийся в федеральном розыске 50-летний житель Тверской области.
Мужчина уклонялся от отбывания наказания за совершенную ранее кражу и разыскивался тверскими полицейскими.
В настоящее время разыскиваемый водворен в изолятор временного содержания, о его задержании сообщено инициатору розыска. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU