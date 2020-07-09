Пьяный водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение в Тверской области

9 Июль 2020 2020-07-09T13:34:01+03:00

В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла ночью, 8 июля, в районе дома №2 по улице Советской в Торопце Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 22-летний водитель, с признаками опьянения, управляя автомобилем "Рено Логан", не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и протаранил металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. С травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU