Пьяный водитель на иномарке протаранил дорожное ограждение в Тверской области
Пострадал пассажир
В ДТП пострадал пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла ночью, 8 июля, в районе дома №2 по улице Советской в Торопце Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 22-летний водитель, с признаками опьянения, управляя автомобилем "Рено Логан", не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и протаранил металлическое дорожное ограждение.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля. С травмами он был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU