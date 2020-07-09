2020-07-09T13:13:15+03:00
Общество

В ближайшие часы в Тверской области обещают грозу

МЧС опубликовало эксренное предупреждение
Ольга ТРОФИМОВА
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На Тверскую область надвигается грозаНа Тверскую область надвигается грозаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Тверской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 9 июля на территории региона ожидается гроза, усиление ветра при грозе отдельными порывами 12-17 м/с.

Об ухудшении погоды жителей Верхневолжья предупредило региональное МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

МЧС обращается к жителям с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что при грозе и сильном ветре следует ограничить выход из зданий, не прятаться под деревьями, крышами, за рекламными щитами и остановками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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