2020-07-09T12:04:42+03:00
Политика

Игорь Руденя стал вторым в рейтинге «Губернаторы – герои соцсетей»

Это по данным за июнь
Алексей АНДРЕЕВ
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Доля позитивных упоминаний об Игоре Рудени в соцсетях в июне составила 8,3%. Фото: ПТОДоля позитивных упоминаний об Игоре Рудени в соцсетях в июне составила 8,3%. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя стал одним из лидеров среди глав регионов по количеству позитивных упоминаний в соцсетях в июне. Игорь Руденя занял второе место рейтинге «Губернаторы – герои соцсетей» за первый летний месяц.

Об этом сообщил Telegram-канал областного правительства «Пул69», ссылаясь на исследование Центра политической конъюнктуры.

Согласно данным этого Центра, доля позитивных упоминаний об Игоре Рудене в соцсетях в июне равна 8,3%. А вот доля негативных сообщений о тверском губернаторе составила всего 1,7%.

По данным Центра политической конъюнктуры, в июне пользователи соцсетей разместили 1,8 млн постов с упоминанием глав российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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