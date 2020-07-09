Игорь Руденя стал вторым в рейтинге «Губернаторы – герои соцсетей»
Губернатор Игорь Руденя стал одним из лидеров среди глав регионов по количеству позитивных упоминаний в соцсетях в июне. Игорь Руденя занял второе место рейтинге «Губернаторы – герои соцсетей» за первый летний месяц.
Об этом сообщил Telegram-канал областного правительства «Пул69», ссылаясь на исследование Центра политической конъюнктуры.
Согласно данным этого Центра, доля позитивных упоминаний об Игоре Рудене в соцсетях в июне равна 8,3%. А вот доля негативных сообщений о тверском губернаторе составила всего 1,7%.
По данным Центра политической конъюнктуры, в июне пользователи соцсетей разместили 1,8 млн постов с упоминанием глав российских регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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