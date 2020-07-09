9 Июль 2020 2020-07-09T11:03:42+03:00

В Тверской области за сутки после коронавируса выздоровел 131 человек Фото: ПТО

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В Тверской области, по данным оперштаба на 9 июля, подтверждено 30 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровел 131 человек. За весь период из больниц выписаны 3136 пациентов.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3971 случай COVID-19. 91 человек скончался.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1334 (+7 за сутки)

Кимры 543 (+1)

Конаковский район 356 (+2)

Лихославльский район 237 (+1)

Калининский район 231 (+1).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU