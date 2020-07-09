В Тверской области за сутки после коронавируса выздоровел 131 человек
В Тверской области, по данным оперштаба на 9 июля, подтверждено 30 новых случаев коронавируса. За сутки выздоровел 131 человек. За весь период из больниц выписаны 3136 пациентов.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3971 случай COVID-19. 91 человек скончался.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1334 (+7 за сутки)
Кимры 543 (+1)
Конаковский район 356 (+2)
Лихославльский район 237 (+1)
Калининский район 231 (+1).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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