2020-07-09T10:54:40+03:00
Происшествия

Водитель припаркованного авто тяжело пострадал в ДТП на Московском шоссе в Твери

Виновник аварии скрылся
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал водитель припаркованной иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадал водитель припаркованной иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла ночью, 8 июля, в районе дома №28 на Московском шоссе в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "MITSUBISHI ASX 1.6", двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную обочинуи наехал на припаркованный "VOLKSWAGEN PASSAT". В этот момент 24-летний водитель "VOLKSWAGEN PASSAT" садился в автомобиль после непродолжительного отдыха.

Виновник аварии с места происшествия скрылся, но позже был задержан на 9-м км автодороги М-10 "Россия" - Конаково- Иваньково.

Водитель "VOLKSWAGEN PASSAT" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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