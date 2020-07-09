Водитель припаркованного авто тяжело пострадал в ДТП на Московском шоссе в Твери

9 Июль 2020 2020-07-09T10:54:40+03:00

В ДТП пострадал водитель припаркованной иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла ночью, 8 июля, в районе дома №28 на Московском шоссе в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "MITSUBISHI ASX 1.6", двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную обочинуи наехал на припаркованный "VOLKSWAGEN PASSAT". В этот момент 24-летний водитель "VOLKSWAGEN PASSAT" садился в автомобиль после непродолжительного отдыха.

Виновник аварии с места происшествия скрылся, но позже был задержан на 9-м км автодороги М-10 "Россия" - Конаково- Иваньково.

Водитель "VOLKSWAGEN PASSAT" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU