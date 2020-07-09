Водитель припаркованного авто тяжело пострадал в ДТП на Московском шоссе в Твери
Авария произошла ночью, 8 июля, в районе дома №28 на Московском шоссе в Твери.
По информации региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель, управляя автомобилем "MITSUBISHI ASX 1.6", двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, не учел дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную обочинуи наехал на припаркованный "VOLKSWAGEN PASSAT". В этот момент 24-летний водитель "VOLKSWAGEN PASSAT" садился в автомобиль после непродолжительного отдыха.
Виновник аварии с места происшествия скрылся, но позже был задержан на 9-м км автодороги М-10 "Россия" - Конаково- Иваньково.
Водитель "VOLKSWAGEN PASSAT" получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU