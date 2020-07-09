Женщина получила травмы в салоне автобуса в Тверской области
Пострадавшая госпитализирована
Женщина получила травмы в автобусе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло утром, 8 июля, в районе дома №98 на Казанском проспекте в Вышнем Волочке.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 64-летний водитель автобуса НЕФАЗ, осуществляя движение по маршруту регулярных перевозок, затормозил перед нерегулируемым пешеходном переходом из-за внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода. В результате резкого маневра в салоне автобуса упала женщин-пассажир, которая стояла и держалась за поручень.
С травмами пострадавшая госпитализирована в Вышневолоцкую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU