Женщина получила травмы в салоне автобуса в Тверской области

9 Июль 2020 2020-07-09T10:40:36+03:00

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ДТП произошло утром, 8 июля, в районе дома №98 на Казанском проспекте в Вышнем Волочке.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 64-летний водитель автобуса НЕФАЗ, осуществляя движение по маршруту регулярных перевозок, затормозил перед нерегулируемым пешеходном переходом из-за внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода. В результате резкого маневра в салоне автобуса упала женщин-пассажир, которая стояла и держалась за поручень.

С травмами пострадавшая госпитализирована в Вышневолоцкую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU