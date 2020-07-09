В Тверской области снижается число заболевших коронавирусом
В Тверской области продолжают выявлять больных корнонавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 30 новых случаев. Всего, по данным на 9 июля, инфекция выявлена у 3971 человека.
С начала пандемии из больниц выписаны 3136 человек (+131 за минувшие сутки).
В настоящее время 744 (-104 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.
91 человек скончался от коронавируса (+3 за минувшие сутки). Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 9 июля, подтверждено 6509 случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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