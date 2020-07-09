В Тверской области три городских суда объединят в один
14 сентября 2020 года завершат работу сразу три городских суда Тверской области - Нелидовский, Бельский и Оленинский. Все они будут преобразованы в Нелидовский межрайонный суд Тверской области, который начнёт работу с 15 сентября.
В штате будут трудиться восемь человек: председатель, заместитель председателя и шесть судей.
При этом схема размещения судов не изменится. В районах будут организованы постоянные судебные присутствия. А значит граждане и юрлица смогут обратиться в суд по месту проживания и регистрации.
Напомним, семь межрайонных судов уже действуют в Тверской области с 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU