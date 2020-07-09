В Тверской области три городских суда объединят в один

9 Июль 2020 2020-07-09T10:27:05+03:00

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14 сентября 2020 года завершат работу сразу три городских суда Тверской области - Нелидовский, Бельский и Оленинский. Все они будут преобразованы в Нелидовский межрайонный суд Тверской области, который начнёт работу с 15 сентября.

В штате будут трудиться восемь человек: председатель, заместитель председателя и шесть судей.

При этом схема размещения судов не изменится. В районах будут организованы постоянные судебные присутствия. А значит граждане и юрлица смогут обратиться в суд по месту проживания и регистрации.

Напомним, семь межрайонных судов уже действуют в Тверской области с 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU