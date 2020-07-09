Молодой мужчина прятал наркотики на территории Тверской области

9 Июль 2020 2020-07-09T10:15:36+03:00

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В Тверской области сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России "Вышневолоцкий" по подозрению в сбыте наркотических средств бесконтактным способом посредством "закладки" был задержан 28-летний мужчина.

Патрульные подъехали к молодому мужчине для проверки документов. Злоумышленник при виде полицейских отбросил в сторону какой-то сверток. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что мужчина пытался совершить закладку, в которой находилось порошкообразное вещество.

В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли ещё свёртки, а также упаковочные материалы и весы.

Экспертиза подтвердила, что внутри свертков находился наркотик синтетический наркотик массой 200 грамм, что относится к крупному размеру.

В настоящее время фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU