Молодой мужчина прятал наркотики на территории Тверской области
В Тверской области сотрудниками патрульно-постовой службы МО МВД России "Вышневолоцкий" по подозрению в сбыте наркотических средств бесконтактным способом посредством "закладки" был задержан 28-летний мужчина.
Патрульные подъехали к молодому мужчине для проверки документов. Злоумышленник при виде полицейских отбросил в сторону какой-то сверток. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе разбирательства полицейскими было установлено, что мужчина пытался совершить закладку, в которой находилось порошкообразное вещество.
В квартире подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли ещё свёртки, а также упаковочные материалы и весы.
Экспертиза подтвердила, что внутри свертков находился наркотик синтетический наркотик массой 200 грамм, что относится к крупному размеру.
В настоящее время фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU