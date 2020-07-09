Двадцать тверских пар заключили браки в День семьи, любви и верности

20 пар заключили браки в День семьи, любви и верности Фото: администрация Твери

8 июля, в День семьи, любви и верности, двадцать тверских пар узаконили свои отношения.

Торжественные регистрации состоялись в Отделе ЗАГС на проспекте Чайковского и в филиале №3 на Смоленском переулке.

Отметим, что 8 июля является днем памяти святых Петра и Февронии Мурмских - покровителей семьи, а потому молодожены стремятся узаконить отношения именно в этот день.

Правда, церемонию бракосочетания приходится проводить в узком кругу. Из-за коронавируса в зале регистрации может находиться одновременно не более восьми человек с учетом сотрудника ЗАГС.