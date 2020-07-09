2020-07-09T23:31:38+03:00
Звезды

Камеру для заключенных женщин воссоздали на фабрике имени Вагжанова в Твери

Продолжаются съемки фильма
Ирина СЕРГЕЕВА
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В "камере" поставили 2-ярусные койки, массовку одели в соответствующую одежду. Фото: Эвелина НовиковаВ "камере" поставили 2-ярусные койки, массовку одели в соответствующую одежду. Фото: Эвелина Новикова
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В Твери продолжаются съемки приключенческой комедии "Оторви и выбрось" режиссера Кирилла Соколова (комедия "Папа, сдохни"). Начались они 7 июля и будут проходить не только в областном городе, но и по региону.

8 июля съемки прошли на фабрике имени Вагжанова, где воссоздали камеру для заключенных женщин. В "камере" поставили 2-ярусные койки, массовку одели в соответствующую одежду. Кто-то на койках сидел или лежал, кто рядом стоял, была сцена и с главной героиней картины.

- Для меня это уже 18 фильм. Начали когда-то и затянуло. Очень все это интересно, комментирует тверичанка Эвелина Новикова.

В центре повествования три женщины из разных поколений одной семьи, воюющие между собой. Роли исполняют Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова, Виталий Хаев, Ольга Лапшина, София Кругова, Евгений Сытый, Данил Стеклов и Игорь Грабузов.

Перед съемками. Фото: Эвелина Новикова

Перед съемками. Фото: Эвелина Новикова

Эвелина Новикова на кастинге. Фото: Эвелина Новикова

Эвелина Новикова на кастинге. Фото: Эвелина Новикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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