На рынке в Тверской области розами и ягодами торговали с нарушениями

8 Июль 2020 2020-07-08T14:32:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке поселка Пено были установлены факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.

В ходе проверки выявлено, что граждане осуществляли реализацию 47 штук саженцев роз из Ростовской области без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.

Также еще в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (арбузами и черешней происхождения Ирана и Азербайджана), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Саженцы роз сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU