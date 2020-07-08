На рынке в Тверской области розами и ягодами торговали с нарушениями
Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке поселка Пено были установлены факты нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства и карантина растений.
В ходе проверки выявлено, что граждане осуществляли реализацию 47 штук саженцев роз из Ростовской области без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества.
Также еще в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией (арбузами и черешней происхождения Ирана и Азербайджана), не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.
Нарушители привлечены к административной ответственности. Саженцы роз сняты с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU