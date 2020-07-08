2020-07-08T14:15:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области на коронавирус обследовано 122 600 граждан

За сутки тесты сдали 1093 пациента
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области продолжается тестирование на коронавирусВ Тверской области продолжается тестирование на коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 8 июля, обследовано 122 600 человек. За минувшие сутки тесты сдали 1093 пациента.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 32 новых случая коронавируса. Количество заболевших увеличилось до 3941.

3005 человек излечились от болезни, из них 39 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Твери 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приложение «Парковки Твери» перестанет действовать 20 июля 2020 года
В Тверской области в постоянную эксплуатацию введена система-112
Тверская "Герценка" ко Дню любви, семьи и верности подготовила выставку книг о семье
Медалями "За любовь и верность" наградили 70 супружеских пар Тверской области
Юбилейный День города Тверь отметит 19 июля
За долги по алиментам житель Тверской области может сесть в тюрьму
В Твери после урагана восстановлено 150 обрывов проводов
Родных братьев в Тверской области осудили за двойное убийство и поджог
Житель Тверской области был задержан за совершение 36 краж
На рынке в Тверской области розами и ягодами торговали с нарушениями
В Тверской области на коронавирус обследовано 122 600 граждан
В Твери за сутки девять человек заболели коронавирусом
В Тверской области дополнительно отремонтируют ещё несколько автотрасс
В Тверской области определили самые востребованные профессии
Блогер из Тверской области поделился рецептом жаркого из бобра
Пропавшего у лодочной станции мужчину нашли погибшим в Твери
В ДТП с большегрузом в Тверской области пострадала пятилетняя девочка
В Тверской области создан оперштаб по ликвидации последствий урагана
В Тверской области после коронавируса выздоровели 3005 человек
Более 70 бригад энергетиков устраняют последствия стихии в Тверской области
В Твери водитель на джипе наехал на дорожный каток
Синоптики предупредили жителей Тверской области о проливных дождях и грозах
В реке под Тверью утонул молодой человек
Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецкий район
Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём семьи, любви и верности
В Тверской области больше 45 тысяч человек получили помощь в связи с коронавирусом
В Тверской области введена субсидия на выращивание озимых зерновых культур
На улице Склизкова в Твери у женщины украли велосипед
Тверские инвалиды могут дистанционно оформить право бесплатной парковки на территории всей страны