В Тверской области на коронавирус обследовано 122 600 граждан

8 Июль 2020 2020-07-08T14:15:01+03:00

В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 8 июля, обследовано 122 600 человек. За минувшие сутки тесты сдали 1093 пациента.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 32 новых случая коронавируса. Количество заболевших увеличилось до 3941.

3005 человек излечились от болезни, из них 39 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU