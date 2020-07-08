В Твери за сутки девять человек заболели коронавирусом
В Тверской области, по данным оперштаба на 8 июля, подтверждено 32 новых случая коронавируса. За сутки выздоровели 39 человек. За весь период из больниц выписаны 3005 пациентов.
Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3941 случай COVID-19. 88 человек скончались.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу по-прежнему остаются:
Тверь 1327 (+9 за сутки)
Кимры 542
Конаковский район 354 (+2)
Лихославльский район 236 (+1)
Калининский район 230 (+5).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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