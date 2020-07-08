2020-07-08T14:06:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Твери за сутки девять человек заболели коронавирусом

В регионе выявлено 32 новых случая
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери коронавирусом заразились 9 человек Фото: ПТОВ Твери коронавирусом заразились 9 человек Фото: ПТО
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В Тверской области, по данным оперштаба на 8 июля, подтверждено 32 новых случая коронавируса. За сутки выздоровели 39 человек. За весь период из больниц выписаны 3005 пациентов.

Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3941 случай COVID-19. 88 человек скончались.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу по-прежнему остаются:

Тверь 1327 (+9 за сутки)

Кимры 542

Конаковский район 354 (+2)

Лихославльский район 236 (+1)

Калининский район 230 (+5).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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