В Тверской области дополнительно отремонтируют ещё несколько автотрасс

8 Июль 2020 2020-07-08T13:37:18+03:00

На встрече губернатора с главами муниципалитетов тема дорог стала одной из основных. Фото: ПТО

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя провел совещание с главами муниципалитетов региона. Обсуждались итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, дорожные ремонты и другие вопросы.

Первым делом губернатор поздравил всех собравшихся с принятием поправок в Конституцию.

- Хочу поблагодарить жителей муниципальных образований, которые проголосовали и поддержали Конституцию и Президента страны, – сказал Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что теперь областной и муниципальной власти предстоит обеспечить реализацию новых конституционных норм и положений в регионе.

Тему дорог поднял глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник. Он обратился к Игорю Рудене с просьбой включить в программу дорожных работ на 2020 год дополнительные трассы в районах. Такая возможность есть благодаря сэкономленным в результате конкурентных процедур средствам.

Вопросы по ремонту дорог регионального и местного значения также были озвучены главами Старицкого и Кувшиновского районов, Сандовского муниципального округа.

Губернатор поручил в ближайшее время включить дополнительные объекты в программы дорожных работ.

В ходе встречи Игорь Руденя также уделил внимание отрасли здравоохранения. В частности, поручил ответственным ведомствам подготовить предложения по приобретению жилья для врачей при совместном финансировании региона и районов.

ИСТОЧНИК KP.RU