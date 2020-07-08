В Тверской области дополнительно отремонтируют ещё несколько автотрасс
Губернатор Игорь Руденя провел совещание с главами муниципалитетов региона. Обсуждались итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ, дорожные ремонты и другие вопросы.
Первым делом губернатор поздравил всех собравшихся с принятием поправок в Конституцию.
- Хочу поблагодарить жителей муниципальных образований, которые проголосовали и поддержали Конституцию и Президента страны, – сказал Игорь Руденя.
Губернатор добавил, что теперь областной и муниципальной власти предстоит обеспечить реализацию новых конституционных норм и положений в регионе.
Тему дорог поднял глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник. Он обратился к Игорю Рудене с просьбой включить в программу дорожных работ на 2020 год дополнительные трассы в районах. Такая возможность есть благодаря сэкономленным в результате конкурентных процедур средствам.
Вопросы по ремонту дорог регионального и местного значения также были озвучены главами Старицкого и Кувшиновского районов, Сандовского муниципального округа.
Губернатор поручил в ближайшее время включить дополнительные объекты в программы дорожных работ.
В ходе встречи Игорь Руденя также уделил внимание отрасли здравоохранения. В частности, поручил ответственным ведомствам подготовить предложения по приобретению жилья для врачей при совместном финансировании региона и районов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»