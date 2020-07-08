2020-07-08T13:21:33+03:00
Общество

В Тверской области определили самые востребованные профессии

Утвержден региональный перечень
Алексей АНДРЕЕВ
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На рабочие профессии - всегда есть спрос.На рабочие профессии - всегда есть спрос.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе составили перечень наиболее востребованных на рынке труда профессий. На него будут ориентироваться при подготовке молодых специалистов.

Вопрос был рассмотрен на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В перечень включено 12 профессий и 38 специальностей среднего профессионального образования.

Среди них - мастера отделочных строительных и декоративных работ, сварщики, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, повара и кондитеры, IT-специалисты различного профиля, специалисты по техобслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей, эксплуатации и ремонту сельхозтехники и оборудования, специалисты по управлению качеством продукции, процессов и услуг, а также специалисты гостиничного дела.

Среди профессий педагогического профиля наблюдается повышенный спрос на педагогов дошкольного образования, учителей начальных классов, дополнительного и музыкального образования, физической культуры и ряд других. В здравоохранении наиболее востребованы лечебное, сестринское, медико-профилактическое дело, акушерство, лабораторная диагностика.

Губернатор поручил расширить перечень профессиями лесной отрасли и сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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