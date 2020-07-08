2020-07-08T12:49:12+03:00
Происшествия

Пропавшего у лодочной станции мужчину нашли погибшим в Твери

Его искали с 3 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Волонтеры завершили поиски мужчины Фото: "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"Волонтеры завершили поиски мужчины Фото: "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область"
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В Твери завершены поиски пропавшего 3 июля 45-летнего Валерия Алексеева.

- Найден, погиб, - написали в соцсети волонтеры "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область".

Подробности не разглашаются.

Напомним, мужчина пропал в районе лодочной станции на улице Красной Слободы. При себе имел часы-браслет (шагомер), черный портфель, телефон, документы, ключи, портмоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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