2020-07-08T11:45:26+03:00
Происшествия

В ДТП с большегрузом в Тверской области пострадала пятилетняя девочка

Авария произошла на трассе М-9
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадала маленькая девочка Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадала маленькая девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 7 июля, на 256-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летний водитель, управляя автомобилем "Nissan Almera", двигаясь в направлении Риги, при обгоне не справился с управлением и столкнулся с большегрузом "Scania" с полуприцепом "Grunwald", который ехал в попутном направлении, после чего наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка-пассажирка легкового автомобиля. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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