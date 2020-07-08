В ДТП с большегрузом в Тверской области пострадала пятилетняя девочка
Авария произошла на трассе М-9
В ДТП пострадала маленькая девочка Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 7 июля, на 256-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летний водитель, управляя автомобилем "Nissan Almera", двигаясь в направлении Риги, при обгоне не справился с управлением и столкнулся с большегрузом "Scania" с полуприцепом "Grunwald", который ехал в попутном направлении, после чего наехал на металлическое ограждение.
В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка-пассажирка легкового автомобиля. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU