В ДТП с большегрузом в Тверской области пострадала пятилетняя девочка

8 Июль 2020 2020-07-08T11:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 7 июля, на 256-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 50-летний водитель, управляя автомобилем "Nissan Almera", двигаясь в направлении Риги, при обгоне не справился с управлением и столкнулся с большегрузом "Scania" с полуприцепом "Grunwald", который ехал в попутном направлении, после чего наехал на металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадала пятилетняя девочка-пассажирка легкового автомобиля. С травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU