2020-07-08T11:30:52+03:00
Происшествия

В Тверской области создан оперштаб по ликвидации последствий урагана

Сильный ветер обещают и 8 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области устраняют последствия стихии Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области устраняют последствия стихии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени создан оперативный штаб по вопросам ликвидации последствий урагана, который обрушился на регион 7 июля. В оперштаб вошли руководители профильных ведомств правительства региона, сотрудники МЧС, энергетики.

Ситуация с восстановлением энергоснабжения на территориях, пострадавших накануне от стихии, находится на постоянном контроле главы региона.

Напомним, из-за сильного ветра, грозы и ливней в нескольких районах Тверской области наблюдаются перебои с электроснабжением. Неполадки устраняют 70 бригад энергетиков в составе 115 человек персонала с привлечением 48 единиц спецтехники.

Главное управление МЧС России по Тверской области и подчиненные подразделения переведены в режим повышенной готовности, создан на базе Центра управления в кризисных ситуациях межведомственный штаб по контролю за обстановкой.

8 июля синоптики прогнозируют усиление ветра до 25-30 м/с. МЧС призывает жителей проявить внимание и осторожность.

В МЧС России по Тверской области рассказали о последствиях урагана 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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