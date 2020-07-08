В Тверской области после коронавируса выздоровели 3005 человек

8 Июль 2020 2020-07-08T10:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области ежедневно снижается количество выявленных случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в регионе подтверждено 32 новых случая. Всего, по данным на 8 июля, инфекция выявлена у 3941 человека.

С начала пандемии из больниц выписаны 3005 человек (+39 за минувшие сутки).

В настоящее время 848 (-9 за сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков.

88 человек скончались от коронавируса (+2 за минувшие сутки).

Всего в стране, по данным на 8 июля, подтверждено 6562 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU