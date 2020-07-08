Более 70 бригад энергетиков устраняют последствия стихии в Тверской области
В Тверской области продолжается ликвидация последствий сильного ливня и порывистого ветра, которые обрушились на регион вечером, 7 июля. Ураган наделал много бед, часть потребителей в Калининском, Конаковском, Ржевском, Рамешковском, Лихославльском, Кимрском, Кашинском и Калязинском районах осталась без электричества.
С последствиями стихии разбираются спасатели МЧС, энергетики и администрации на местах.
По информации "Россети Центр", в настоящее время над устранением перебоев в электроснабжении работают 70 бригад энергетиков в составе 115 человек персонала с привлечением 48 единиц спецтехники. Готовы к применению резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в количестве 48 штук мощностью 30 кВт и выше. Ожидается подкрепление сил и средств из других регионов - 115 бригад в составе 556 человек и 120 единиц техники.
А тем временем, синоптики сообщают, что грозовой фронт с усилением ветра может продлиться и 8 июля.
Будьте внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU