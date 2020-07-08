В Твери водитель на джипе наехал на дорожный каток
ДТП произошло около 18:20 вечера 7 июля в районе дома №106/19 в Третьяковском переулке Твери.
По информации УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, в зоне проведения дорожных работ, 31-летний водитель автомобиля "TOYOTA FJ CRUISER" при выезде со второстепенной дороги столкнулся с дорожным катком под управлением 43-летнего водителя. Каток двигался по главной дороге задним ходом и осуществлял закатку проезжей части асфальтом.
В результате аварии пострадал водитель иномарки. На месте происшествия ему оказали медицинскую помощь.
Назначено проведение административного расследования.
ИСТОЧНИК KP.RU