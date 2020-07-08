2020-07-08T10:16:02+03:00
Происшествия

В Твери водитель на джипе наехал на дорожный каток

Проводится административное расследование
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадал водитель иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло около 18:20 вечера 7 июля в районе дома №106/19 в Третьяковском переулке Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, в зоне проведения дорожных работ, 31-летний водитель автомобиля "TOYOTA FJ CRUISER" при выезде со второстепенной дороги столкнулся с дорожным катком под управлением 43-летнего водителя. Каток двигался по главной дороге задним ходом и осуществлял закатку проезжей части асфальтом.

В результате аварии пострадал водитель иномарки. На месте происшествия ему оказали медицинскую помощь.

Назначено проведение административного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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