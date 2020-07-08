Синоптики предупредили жителей Тверской области о проливных дождях и грозах

8 Июль 2020 2020-07-08T09:40:18+03:00

В Тверской области обещают дожди и грозы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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8 июля в Тверской области ожидается гроза, ливень и усиление ветра при грозе отдельными порывами 15-20 м/с. Об ухудшении погоды жителей Верхневолжья предупредили синоптики Тверского гидрометцентра.

Напомним, накануне вечером на Тверскую область обрушился настоящий ураган. Сильный ветер ломал деревья и сносил мусорные павильоны и контейнеры. Последствия стихии устраняли спасатели МЧС.

В ближайшие дни в регионе также ожидаются осадки и ветер. До конца недели столбик термометра не поднимется выше отметки +23 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU