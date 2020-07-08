2020-07-08T09:15:24+03:00
Происшествия

В реке под Тверью утонул человек

ЧП произошло на Тверце
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверце утонул человекВ Тверце утонул человекФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о том, что в акватории реки Тверца, вблизи деревни Красный Бор в Калининском районе утонул человек, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 7 июля.

- Тело погибшего извлечено из воды группой водолазных работ аварийно-спасательной службы по Тверской области и передано сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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