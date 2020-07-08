Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецкий район
Пациентов доставили в Тверь
Помощь санавиации потребовалась двум пациентам Фото: ПТО
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7 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из Бежецкой ЦРБ.
В 12:59 экипаж вертолёта МИ-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в район для транспортировки пациентов.
В 17:05 больные, после оказания неотложной помощи, были доставлены в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU