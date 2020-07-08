Вертолет санавиации Тверской области совершил срочный вылет в Бежецкий район

8 Июль 2020 2020-07-08T09:05:05+03:00

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7 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациентам из Бежецкой ЦРБ.

В 12:59 экипаж вертолёта МИ-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в район для транспортировки пациентов.

В 17:05 больные, после оказания неотложной помощи, были доставлены в областную клиническую больницу города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU