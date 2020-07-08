Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём семьи, любви и верности
8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Дата выбрана в память о святых Петре и Февронии Муромских.
Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская.
- Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! - обратился к жителям губернатор Игорь Руденя. - Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества. Желаю всем семейного счастья, любви, радости и благополучия!
ИСТОЧНИК KP.RU