Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём семьи, любви и верности

8 Июль 2020 2020-07-08T08:47:21+03:00

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8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Дата выбрана в память о святых Петре и Февронии Муромских.

Для тверской земли символом прочного семейного союза, истинной любви друг к другу и преданности Отчизне являются святой благоверный князь Михаил Тверской и святая благоверная княгиня Анна Кашинская.

- Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! - обратился к жителям губернатор Игорь Руденя. - Этот праздник напоминает о непреходящих ценностях нашего народа. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества. Желаю всем семейного счастья, любви, радости и благополучия!

ИСТОЧНИК KP.RU