В Тверской области больше 45 тысяч человек получили помощь в связи с коронавирусом

7 Июль 2020 2020-07-07T23:01:06+03:00

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В регионе волонтеры доставили продукты, а также оказали другую помощь более 45 тысячам человек, большей частью пенсионерам. Это было сделано в ходе Всероссийской акции #МыВместе, запущенной в эпоху коронавируса.

Региональный штаб акции начал работу в Тверской области в марте 2020 года. Одно из мероприятий акции – благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ, который был запущен Фондом городского развития «Фонд Твери» в апреле для оказания адресной помощи пожилым людям, многодетным семьям, одиноким мамам.

Участниками марафона стали многие тверские предприятия и организации. Благодаря их помощи были сформированы продуктовые наборы, которые волонтеры акции #МыВместе доставляли гражданам в Твери и других городах и поселках региона.

Как сообщает областное правительство, при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» исполнено 38 тыс. заявок для однократной помощи гражданам старше 65 лет. Около 230 заявок выполнено по обращениям на горячую линию людей в возрасте от 60 лет, в том числе по закупке лекарств, продуктов, помощи в оплате услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU