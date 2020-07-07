В Тверской области введена субсидия на выращивание озимых зерновых культур

7 Июль 2020 2020-07-07T22:30:26+03:00

Вопрос введения новой меры поддержки для аграриев рассмотрен на заседании областного правительства. Фото: ПТО

Это новая мера поддержки для аграриев из малого и среднего сектора бизнеса

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Новая мера для субъектов среднего и малого предпринимательства в АПК утверждена на заседании областного правительства, которое 7 июля провёл губернатор Игорь Руденя.

- На поддержку производства озимых культур из регионального бюджета выделено 50 млн рублей, - отметил Игорь Руденя.

Субсидии дадут аграриям, которые уже с этого года будут увеличивать посевные площади озимых. Предполагается, что субсидии в текущем году будут предоставлены 41 хозяйству из 18 муниципалитетов.

Субсидии предоставляются из расчета 3 000 рублей на один гектар посевной площади озимых зерновых культур. Возмещается часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ.

ИСТОЧНИК KP.RU