В Тверской области введена субсидия на выращивание озимых зерновых культур
Новая мера для субъектов среднего и малого предпринимательства в АПК утверждена на заседании областного правительства, которое 7 июля провёл губернатор Игорь Руденя.
- На поддержку производства озимых культур из регионального бюджета выделено 50 млн рублей, - отметил Игорь Руденя.
Субсидии дадут аграриям, которые уже с этого года будут увеличивать посевные площади озимых. Предполагается, что субсидии в текущем году будут предоставлены 41 хозяйству из 18 муниципалитетов.
Субсидии предоставляются из расчета 3 000 рублей на один гектар посевной площади озимых зерновых культур. Возмещается часть затрат на проведение комплекса агротехнологических работ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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