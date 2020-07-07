На улице Склизкова в Твери у женщины украли велосипед

7 Июль 2020 2020-07-07T22:18:36+03:00

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В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 39-летняя жительница Центрального района. Женщина рассказала, что оставила велосипед в подъезде дома на улице Склизкова, а на следующий день его украли.

На месте происшествия полицейские опросили заявительницу и проживающих в доме, установили приметы предполагаемого преступника.

Выяснилось, что злоумышленник повредил металлический трос и забрал транспортное средство.

Оперативники проверили возможные места сбыта похищенного имущества. По составленной ориентировке был задержан подозреваемый - 46-летний грузчик одного из предприятий города. Мужчина был ранее судим, в содеянном сознался и вернул велосипед.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU