На улице Склизкова в Твери у женщины украли велосипед
В дежурную часть УМВД России по городу Твери обратилась 39-летняя жительница Центрального района. Женщина рассказала, что оставила велосипед в подъезде дома на улице Склизкова, а на следующий день его украли.
На месте происшествия полицейские опросили заявительницу и проживающих в доме, установили приметы предполагаемого преступника.
Выяснилось, что злоумышленник повредил металлический трос и забрал транспортное средство.
Оперативники проверили возможные места сбыта похищенного имущества. По составленной ориентировке был задержан подозреваемый - 46-летний грузчик одного из предприятий города. Мужчина был ранее судим, в содеянном сознался и вернул велосипед.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU