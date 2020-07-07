2020-07-07T21:32:50+03:00
Общество

Тверские инвалиды могут дистанционно оформить право бесплатной парковки на территории всей страны

Заявление можно подать только на одну машину
Виктория ТУШКОВА
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Подать заявление можно только на одно транспортное средство.Подать заявление можно только на одно транспортное средство.Фото: Виктория ТУШКОВА
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Для инвалидов места платной парковки бесплатны. Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором ездит или перевозится инвалид (в том числе ребёнок-инвалид), теперь можно онлайн, сообщает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Причём данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на территории всей страны - теперь информация, занесенная в реестр, поступает в общую (а не региональную, как ранее) базу.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг ( потребуется указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка). Подтверждать ничего не понадобится, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Заявление также можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или в МФЦ.

ВАЖНО!

Подать заявление можно только на одно транспортное средство - на автомобиль, управляемый инвалидом I или II группы (или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида). Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам III группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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