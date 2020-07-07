Тверские инвалиды могут дистанционно оформить право бесплатной парковки на территории всей страны
Для инвалидов места платной парковки бесплатны. Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором ездит или перевозится инвалид (в том числе ребёнок-инвалид), теперь можно онлайн, сообщает тверское отделение Пенсионного фонда РФ.
Причём данные о бесплатной парковке для инвалидов действуют на территории всей страны - теперь информация, занесенная в реестр, поступает в общую (а не региональную, как ранее) базу.
Подать заявление можно в личном кабинете на портале Госуслуг ( потребуется указать номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка). Подтверждать ничего не понадобится, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Заявление также можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или в МФЦ.
ВАЖНО!
Подать заявление можно только на одно транспортное средство - на автомобиль, управляемый инвалидом I или II группы (или перевозящим его, в том числе ребенка-инвалида). Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам III группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.
ИСТОЧНИК KP.RU