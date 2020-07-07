2020-07-07T21:25:04+03:00
Общество

Зам главного судебного пристава Тверской области проведёт приём в Конаково

На встречу лучше записаться заранее
Виктория ТУШКОВА
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На приёме можно будет обсудить вопросы, входящие в компетенцию Управления ФССП по Тверской области.На приёме можно будет обсудить вопросы, входящие в компетенцию Управления ФССП по Тверской области.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Заместитель главного судебного пристава Тверской области Владислав Косячук 18 июля 2020 года проведёт выездной приём в Конаково. На приём приглашают заинтересованных граждан и представителей организаций.

Приём состоится по адресу: г. Конаково, ул. Первомайская, д.20а (в Конаковском районном отделении судебных приставов). Начало - в 11.00.

На встречу лучше записаться заранее по телефону: 8 (48242) 4-80-10.

На приёме можно будет обсудить вопросы, входящие в компетенцию Управления ФССП по Тверской области, в частности, касающиеся исполнения судебных решений, применения к должникам мер принудительного взыскания, и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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