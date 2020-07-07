Зам главного судебного пристава Тверской области проведёт приём в Конаково
Заместитель главного судебного пристава Тверской области Владислав Косячук 18 июля 2020 года проведёт выездной приём в Конаково. На приём приглашают заинтересованных граждан и представителей организаций.
Приём состоится по адресу: г. Конаково, ул. Первомайская, д.20а (в Конаковском районном отделении судебных приставов). Начало - в 11.00.
На встречу лучше записаться заранее по телефону: 8 (48242) 4-80-10.
На приёме можно будет обсудить вопросы, входящие в компетенцию Управления ФССП по Тверской области, в частности, касающиеся исполнения судебных решений, применения к должникам мер принудительного взыскания, и так далее.
ИСТОЧНИК KP.RU