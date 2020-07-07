2020-07-07T21:31:05+03:00
Общество

Бюст Лемешеву в Твери откроют на новом месте в День рождения тенора

Работы по установке бюста завершены, заканчивается благоустройство территории вокруг
Виктория ТУШКОВА
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Бюст на новом месте. Фото: администрация ТвериБюст на новом месте. Фото: администрация Твери
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10 июля, в День 118-летия тенора Сергея Лемешева, бюст прославленному артисту откроют на новом месте. Он переехал на Театральную площадь с улицы Трёхсвятской. С предпоследнего «места жительства» его убрали в ноябре 2019 года. Сначала бюст забрали на реставрацию, а весной 2020-года депутаты городской думы приняли окончательное решение о его переносе.

В ноябре прошлого года бюст забрали на реставрацию. Новое место размещения предложили выбрать горожанам. По итогам голосования победил вариант установки на Театральном проезде.

– Это место больше всех подходит для данного памятника, – отметил глава администрации Центрального района Твери Максим Чубуков. – Он размещён как раз между филармонией и бывшим Домом дворянского собрания, где в своё время начинал карьеру Сергей Лемешев.

Работы по установке бюста на настоящий момент полностью завершены, заканчивается благоустройство территории вокруг

ИСТОЧНИК KP.RU

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