Роспотребнадзор проверил качество почвы на тверских пляжах

7 Июль 2020 2020-07-07T21:15:41+03:00

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В июне-июле специалисты Роспотребнадзора по Тверской области провели исследование проб почвы, взятых в местах отдыха жителей Твери.

В ходе исследований установлено, что почва возле реки Тверца (в районе Тверецкого моста) соответствует требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, но не отвечает требованиям по микробиологическим показателям.

Пробы почвы, отобранные возле реки Тьмаки в Первомайском, реки Волги на набережной Афанасия Никитина и на карьерах в Константиновке удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Это значит, что загорать там не опасно для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU