2020-07-07T15:23:38+03:00
Общество

В Твери ушла из жизни чемпионка по танцевальному спорту Виктория Курепина

Ей было 17 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Виктории Курепиной было 17 летВиктории Курепиной было 17 летФото: Виктория ЖУКОВА
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6 июля ушла из жизни чемпионка Тверской области по танцевальному спорту Виктория Курепина.

В последний год жизни 17-летняя девушка болела редким генетическим заболеванием.

Занятиям танцами Виктория посвятила многие годы своей жизни, была двукратной чемпионкой Тверской области и победителем крупных всероссийских соревнований.

- Она была очень талантлива, трудолюбива и жизнерадостна, - пишет о Виктории Федерация танцевального спорта в соцсети и выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

"Не стало Вики Курепиной ...теперь ей всегда 17 лет, ребенок, который рос на наших глазах и вырос в красивую, талантливую девочку, девушку. Вика заболела сразу после чемпиона Тверской области, на котором стала первой, не распознанное генетическое заболевание, жесткая борьба в течении года и вот, когда казалось, всё может поменяться (собрали денег на лечение в Германии), случился коронавирус, закрылись границы. Надо было просто переждать, но не получилось. Вика устала, устала ждать... И теперь я верю - она там, на небесах. Там нет боли, нет страдания, только радость и танец. Я верю, что теперь, Вика, ты танцуешь там, на небе. Когда натанцуешься с ангелами, спускайся иногда к нам танцевать среди нас", - написал на своей странице в соцсети тверской танцор, чемпион мира и Европы Арсен Агамалян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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