2020-07-07T14:47:25+03:00
Общество

В Тверской области ветеран боевых действий 15 лет не может получить жильё

Следственный комитет начал проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи выясняют, почему ветеран боевых действий остался без жильяСледователи выясняют, почему ветеран боевых действий остался без жильяФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В Тверской области ветеран боевых действий из Вышнего Волочка 15 лет не может получить жилье.

По сообщению СУ СК РФ по Тверской области, в 2004 году у мужчины сгорел дом, но новую квартиру он так и не получил.

В администрации заявителю сообщили, что он поздно встал на учет, и льготы ему не положены. Добиться жилья через суд так же не удалось.

- С целью всесторонней и объективной проверки информации, установления всех обстоятельств произошедшего, следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела регионального СКР организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери ушла из жизни чемпионка по танцевальному спорту Виктория Курепина
В Тверской области ветеран боевых действий 15 лет не может получить жильё
18-летняя девушка совершила ДТП в Тверской области
В Твери появится памятник народному художнику СССР Ефрему Зверькову
Пожилой водитель опрокинулся в кювет на автомобиле в Тверской области
Грозы, град и сильный ветер обрушатся на Тверскую область
У жителя Тверской области украли 18 чугунных радиаторов
Пьяный ранее судимый мужчина поджигал машины в Твери
Козловы - бесплатно, Волковы - по двойному тарифу: В Твери вновь заработал Музей Козла
День семьи, любви и верности в Твери отметят онлайн
В Тверской области меняется расписание пригородного поезда "Едрово-Бологое"
Только в Бельском районе Тверской области никто не болеет коронавирусом
В Тверской области коронавирусом переболели 2966 человек
МЧС предупреждает о сильном дожде жителей Тверской области
Вертолетом санавиации в Тверь доставили пациента из Западнодвинской ЦРБ
В Твери автомобилист сбил девочку на велосипеде и скрылся