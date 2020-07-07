В Тверской области ветеран боевых действий 15 лет не может получить жильё

7 Июль 2020 2020-07-07T14:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области ветеран боевых действий из Вышнего Волочка 15 лет не может получить жилье.

По сообщению СУ СК РФ по Тверской области, в 2004 году у мужчины сгорел дом, но новую квартиру он так и не получил.

В администрации заявителю сообщили, что он поздно встал на учет, и льготы ему не положены. Добиться жилья через суд так же не удалось.

- С целью всесторонней и объективной проверки информации, установления всех обстоятельств произошедшего, следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела регионального СКР организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU